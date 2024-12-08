Тандревольд пропустит масс-старт в Контиолахти и этап в Хохфильцене. Ранее биатлонистка жаловалась на проблемы с сердцем

Норвежская биатлонистка сегодня не побежит масс-старт в Контиолахти. Ранее она жаловалась на нарушение сердечного ритма в ходе индивидуальной гонки и спринта – ей приходилось делать паузы при прохождении дистанции.
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