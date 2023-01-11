В Архангельске бывший директор издательского дома «Двина» получила три года условного срока

Бывшего директора издательского дома «Двина» признали виновной в присвоении денежных средств, растрате, хищении чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере.
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