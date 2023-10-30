Член "Деловой России" Морозов: ранее бронирование экономит до 40% пакетного тура

Москвичи стали активно бронировать туры за границу перед новогодними праздниками. Если делать это заранее, то можно сэкономить до 40% стоимости тура, отметил в беседе с РИАМО член МРО "Деловая Россия", международный предприниматель, путешественник, владелец компании Routemark Игорь Морозов.
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