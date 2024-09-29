Россиянам назвали 20 вещей, которые помогут подготовить автомобиль к холодам

С наступлением холодов у автомобилистов начинается пора подготовки машины к осенне-зимнему периоду. Неприятности, связанные с плохими погодными условиями, такими как дождь, снег и мороз, могут создать опасную ситуацию на дороге.
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