Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении СВО.
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