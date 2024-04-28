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Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении СВО.

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