Песков посоветовал в украинском вопросе исходить из реалий на фронтах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при оценке ситуации вокруг Украины следует опираться на фактические обстоятельства на линии боевого соприкосновения.
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