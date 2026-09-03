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Түбән Камада суд стафилококк белән зарарланган персонал аркасында кафены япты

Түбән Камада суд Менделеев урамындагы «СанСити» кафесын япты. Хезмәткәрләрдә алтынсу стафилококк патогенын тапканнар.

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