Путин: грубые действия США в отношении РФ ведут к обратному результату

Известия/Алексей Агарышев Грубые действия США в отношении других стран, в том числе России, приводят к обратному результату, но в Вашингтоне этого не понимают и продолжают вместо грамотных и своевременных решений использовать силу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии