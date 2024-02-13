Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о планах ВСУ на 2024 год

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провели переговоры с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и доложили ему о военных планах на 2024 год.
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