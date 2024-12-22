Фитнес-трекеры подтвердили: нарушение сна связано с депрессией

Влияние сна на настроение известно давно, однако обычно эту связь рассматривают на бытовом уровне. Тем не менее, предыдущие исследования неоднократно указывали на взаимосвязь между сном и серьезными психическими расстройствами, вплоть до суицидальных наклонностей.