Фитнес-трекеры подтвердили: нарушение сна связано с депрессией

Влияние сна на настроение известно давно, однако обычно эту связь рассматривают на бытовом уровне. Тем не менее, предыдущие исследования неоднократно указывали на взаимосвязь между сном и серьезными психическими расстройствами, вплоть до суицидальных наклонностей.
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