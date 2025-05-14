Матвиенко: Нужно усовершенствовать поддержку ветеранов спецоперации

Необходимо усовершенствовать законодательство для поддержки ветеранов спецоперации. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении к Всероссийскому координационному совету омбудсменов, сообщает 14 мая РИА Новости.
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