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Парламентская газета

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Матвиенко: Нужно усовершенствовать поддержку ветеранов спецоперации

Матвиенко: Нужно усовершенствовать поддержку ветеранов спецоперации

Необходимо усовершенствовать законодательство для поддержки ветеранов спецоперации. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении к Всероссийскому координационному совету омбудсменов, сообщает 14 мая РИА Новости.

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