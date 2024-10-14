Новая жена после смерти матери быстро объяснила отцу, что у него не дочери и внуки, а присосавшиеся пиявки: «Надо жить для себя и думать о себе!»— …Пока мама была жива, у нас была отличная крепкая семья с взаимовыручкой, где один за всех, и все за одного! – рассказывает тридцатидвухлетняя Татьяна.