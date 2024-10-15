В Южной Корее выделили 14 особых зон бедствия после проливных дождей

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обозначил 14 особых зон стихийных бедствий в южной части страны, что дало им право на господдержку после серьезного ущерба от проливных дождей в конце сентября, 15 октября сообщает KBS World.
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