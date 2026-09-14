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Омск

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Омичи ищут работу в среднем 5 месяцев

В топ-10 сибирских регионов по низкому уровню безработицы Омская область – на 5-м месте с 66-й позицией рейтинга.

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