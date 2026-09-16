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Zero Hedge

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NATO's 'Collective Defense' Rhetoric Escalates Amid Now Weekly Aerial Incursions

NATO's 'Collective Defense' Rhetoric Escalates Amid Now Weekly Aerial Incursions

NATO's 'Collective Defense' Rhetoric Escalates Amid Now Weekly Aerial Incursions Ukraine war spillover into NATO 'eastern flank' members' airspace is now becoming a weekly reality, which presents added pressure and dangers which could potentially lead up to a major Russia-Western military confrontation.

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