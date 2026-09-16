NATO's 'Collective Defense' Rhetoric Escalates Amid Now Weekly Aerial Incursions Ukraine war spillover into NATO 'eastern flank' members' airspace is now becoming a weekly reality, which presents added pressure and dangers which could potentially lead up to a major Russia-Western military confrontation.
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