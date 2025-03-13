В Симферополе задержали организаторов нелегальной миграции

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двух человек, которые подозреваются в организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
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