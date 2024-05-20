Чем "Рэмбович" так испугал Запад? "Тайное оружие" нового министра обороны глазами Коца и Фатигарова

Почему в Киеве и на Западе опасаются нового министра обороны Андрея Белоусова? Как его назначение на пост главы военного ведомства повлияет на ход СВО? Обсудим тему с нашими экспертами Александром Коцом и Василием Фатигаровым.
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