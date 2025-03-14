Вас много, а нас - рать: За 4 часа Путин прогнул США, Киев и ЕС. Особое послание Трампу. Зеленский уходит. Французы покидают Одессу

Сообщается, что прилетевший вчера, 13 марта, в Москву спецпосланник президента США Стив Уиткофф якобы для выставления нам ультиматума, спустя четыре часа переговоров с президентом России, отправился в посольство США в Москве, а после и улетел обратно.