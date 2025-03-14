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Царьград

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Свежие комментарии

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Вас много, а нас - рать: За 4 часа Путин прогнул США, Киев и ЕС. Особое послание Трампу. Зеленский уходит. Французы покидают Одессу

Вас много, а нас - рать: За 4 часа Путин прогнул США, Киев и ЕС. Особое послание Трампу. Зеленский уходит. Французы покидают Одессу

Сообщается, что прилетевший вчера, 13 марта, в Москву спецпосланник президента США Стив Уиткофф якобы для выставления нам ультиматума, спустя четыре часа переговоров с президентом России, отправился в посольство США в Москве, а после и улетел обратно.

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Комментарии
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Константин Самарин
Что толку обсуждать заявления агенства &quot;ОБС&quot; (Одна Бабка Сказала). Давайте дождемся официальных сообщений из проверенных источников.
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20 час.
АИ
Андрей Ильин
Читал, глаза плакал! Ошибки исправлять надо!
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2 час.
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