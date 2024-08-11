ВСУ намерены использовать роботов-собак на передовой

Подобные роботы могут заменить человека, например, для обнаружения мин или разведки. Что еще о них известно? И есть ли у российской армии аналоги?Украина собирается использовать роботов-собак в зоне боевых действий.
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