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ВСУ намерены использовать роботов-собак на передовой

ВСУ намерены использовать роботов-собак на передовой

Подобные роботы могут заменить человека, например, для обнаружения мин или разведки. Что еще о них известно? И есть ли у российской армии аналоги?Украина собирается использовать роботов-собак в зоне боевых действий.

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