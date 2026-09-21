12-летний житель Ишимбая вырастил тыкву весом 190 килограммов

12-летний Богдан Корчажников из Ишимбая вырастил рекордную тыкву весом 190 кг. Мальчик также выращивает подсолнухи высотой 3,5 метра.
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