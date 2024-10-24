Суд арестовал депутата и его подельников за поджог дома коллеги в Ленобласти

В Санкт-Петербурге суд арестовал депутата и его подельников, которые подожгли дом народной избранницы совета депутатов муниципального образования Всеволожского городского поселения, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
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