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Lindsay Clancy's Attorney Requests Investigation Into Holdout Juror

Lindsay Clancy's Attorney Requests Investigation Into Holdout Juror

Lindsay Clancy's Attorney Requests Investigation Into Holdout Juror Authored by Aldgra Fredly via The Epoch Times, Lindsay Clancy's attorney has asked the judge to conduct a "limited inquiry" into the holdout juror who wanted Clancy convicted of murdering her three children.

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