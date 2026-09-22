Lindsay Clancy's Attorney Requests Investigation Into Holdout Juror Authored by Aldgra Fredly via The Epoch Times, Lindsay Clancy's attorney has asked the judge to conduct a "limited inquiry" into the holdout juror who wanted Clancy convicted of murdering her three children.
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