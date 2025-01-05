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Несекретные материалы

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Bloomberg: Европа рассчитывает на возобновление российских поставок газа

Bloomberg: Европа рассчитывает на возобновление российских поставок газа

Цены на природный газ в Европе растут третью неделю подряд, поскольку рынок борется с сокращением запасов и ограничением поставок после потери российских потоков через Украину.

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Комментарии
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Eduard
На Луне поставки наладьте!
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14 час.
Юрий Астахов
Зато не вспотеют...
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14 час.
АЖ
Александр Жигилий
А кто в Украину поставляет танки, ракеты, самолеты, боеприпасы???? Не Европа ли? Так мы же совсем недавно распинали СССР за то, что тот по договору с Германией поставлял ей все , согласно этого договора, зная что Германия готовится напасть на СССР, даже уже в напавшую на нас Германию шли от нас эшелоны!!! А мы сейчас что делаем? То же самое!!! Мы своими руками кормим тех, кто разрушает наши города, убивает наших граждан, наших военных!!! Это как???
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3 час.

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