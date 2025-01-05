Bloomberg: Европа рассчитывает на возобновление российских поставок газа

АЖ

Александр Жигилий

А кто в Украину поставляет танки, ракеты, самолеты, боеприпасы???? Не Европа ли? Так мы же совсем недавно распинали СССР за то, что тот по договору с Германией поставлял ей все , согласно этого договора, зная что Германия готовится напасть на СССР, даже уже в напавшую на нас Германию шли от нас эшелоны!!! А мы сейчас что делаем? То же самое!!! Мы своими руками кормим тех, кто разрушает наши города, убивает наших граждан, наших военных!!! Это как???