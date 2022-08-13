Крымские предприятия могут найти новые рынки сбыта

Предприятия Крыма могут найти новые рынки сбыта с помощью цифровой платформы «Мой экспорт». В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, АО «Российский экспортный центр» открыл доступ к цифровой платформе «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») – комплексной цифровой экосистеме, которая призвана обеспечить бизнесу онлайн доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт.