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Онколог назвал продукты, которые вредят мужскому здоровью и ухудшают потенцию

Онколог назвал продукты, которые вредят мужскому здоровью и ухудшают потенцию

Российский хирург-онколог выделил продукты, вредные для мужского здоровья и потенции. Он рекомендует избегать сахара, подсолнечного, кукурузного и соевого масел, а также насыщенных жиров, алкоголя и белой соли, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

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