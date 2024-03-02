Онколог назвал продукты, которые вредят мужскому здоровью и ухудшают потенцию

Российский хирург-онколог выделил продукты, вредные для мужского здоровья и потенции. Он рекомендует избегать сахара, подсолнечного, кукурузного и соевого масел, а также насыщенных жиров, алкоголя и белой соли, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».