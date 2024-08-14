Политолог об уходе Разуваевой с поста руководителя Росмолодежи: «Завершается важный эпап в истории ведомства»

Ксения Разуваева ушла в отставку с должности руководителя Росмолодежи. Что было сделано ею на посту за эти годы, «ФедералПресс» рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков:«Уход Ксении Разуваевой с поста руководителя Росмолодежи стал неожиданной новостью.
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