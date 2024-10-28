Audi анонсировала новый седан C-класса 9-го поколения и сообщила его название

Официальный аккаунт Audi объявил сегодня, что компания «ориентируется на китайский рынок и уважает предпочтения пользователей» и настаивает на том, чтобы уделять приоритетное внимание потребностям автовладельцев.
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