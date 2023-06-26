Лионель Месси: «Мне повезло выиграть все. Рекорды и голы вторичны, хоть и приятны»

«На нынешнем этапе карьеры я не концентрируюсь на этих вещах [на индивидуальных достижениях]. Я фокусируюсь на том, что останется после меня, на том, чего я смог достичь со сборной Аргентины и на клубном уровне.
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