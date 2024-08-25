ИИ показал встречу Геральта с Терминатором, Робокопом, Дракулой и не только ...

ИИ показал встречу Геральта с Терминатором, Робокопом, Дракулой и не толькоПользователь DeviantArt с ником bbbeto поделился новой подборкой артов, демонстрирующих встречи Геральта с героями популярных игр, фильмов и мультсериалов.
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