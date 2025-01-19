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Депутат Рады Дубинский: Зеленского через полгода точно не будет

Депутат Рады Дубинский: Зеленского через полгода точно не будет

Владимир Зеленский через полгода уже не будет президентом Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

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