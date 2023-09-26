Жена Брюса Уиллиса объяснила, осознает ли актер свое слабоумие

ВАШИНГТОН, 27 сентября, ФедералПресс. 45-летняя британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг рассказала о том, как семья справляется с диагнозом лобно-височной деменции, который пару лет назад поставили ее мужу Брюсу Уиллису, передает NBS.