ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Жена Брюса Уиллиса объяснила, осознает ли актер свое слабоумие

Жена Брюса Уиллиса объяснила, осознает ли актер свое слабоумие

ВАШИНГТОН, 27 сентября, ФедералПресс. 45-летняя британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг рассказала о том, как семья справляется с диагнозом лобно-височной деменции, который пару лет назад поставили ее мужу Брюсу Уиллису, передает NBS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх