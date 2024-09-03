Как вы знаете, недавно Президент подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.
А давайте смоделируем ситуацию!
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ЕА
Евгений Алексеенко
Все так,у нас же не Лукошенко у власти!
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1 час.
Виктор Онегин
Ситуация в России с эмигрантами такая что головане ведает что руки и ноги делают,о чём язык говорит и всё остальное работает самостоятельно от гловы. Ведь эти вопросы можно решив собрав всех заинтересованных. Разобрать все абсолютно вопросы от нужности иностранных рабочих,до устройстве жилье обязательной учёбы ответственности принимающих ИР пользующимися ими договорами между ИР и государством по всем параграфам (главная проблема на исполнение российских законов. Не выселять а принудительно заставлять отрабатывать потраченные на их обустройство деньги. Всё в силах государства решить за полгода и ли ещё раньше.
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1 час.
Елена Хараничева
Когда же услышат народ, который уже криком кричит о засилье мигрантов?! Как же надо ненавидеть нас, чтобы миллионами их ввозить! Но ведь терпение не бесконечно...
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36 мин.
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