Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • валерий двойнишников
    Ну не на русский же народ средства переводить...деньги на пенсии бегункам в Израиль нужны? Нужны! А орда азиатская бе...Доколе Россия буд...
  • Елена Хараничева
    Когда же услышат народ, который уже криком кричит о засилье мигрантов?! Как же надо ненавидеть нас, чтобы миллионами ...А давайте смодели...
  • Катерина
    Пока я  при Путине  живу  ЛУЧШЕ,  чем  до НЕГО ....  Я живу  ЛУЧШЕ  своих    родителей,  опоённых войной. Тебе,  Вале...Сталин должен слу...

А давайте смоделируем ситуацию!

А давайте смоделируем ситуацию!

Как  вы  знаете,   недавно  Президент    подписал   указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Все так,у нас же не Лукошенко у власти!
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1 час.
Виктор Онегин
Ситуация в России с эмигрантами такая что головане ведает что руки и ноги делают,о чём язык говорит и всё остальное работает самостоятельно от гловы. Ведь эти вопросы можно решив собрав всех заинтересованных.  Разобрать все абсолютно вопросы от нужности иностранных рабочих,до устройстве жилье обязательной учёбы ответственности принимающих ИР пользующимися ими договорами между ИР и государством по всем параграфам (главная проблема на исполнение российских законов. Не выселять а принудительно заставлять отрабатывать потраченные на их обустройство деньги. Всё в силах государства решить за полгода и ли ещё раньше.
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1 час.
Елена Хараничева
Когда же услышат народ, который уже криком кричит о засилье мигрантов?! Как же надо ненавидеть нас, чтобы миллионами их ввозить! Но ведь терпение не бесконечно...
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36 мин.

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