Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 768 подписчиков

Экс-хоккеист Кожевников: наверное, в IIHF до сих пор в тухлых подгузниках ходят

Экс-хоккеист Кожевников: наверное, в IIHF до сих пор в тухлых подгузниках ходят

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников презрительно высказался о руководстве Международной федерации хоккея (IIHF), которое приняло решение отстранить российские сборные от турниров под эгидой организации еще на один сезон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии