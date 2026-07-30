Экс-хоккеист Кожевников: наверное, в IIHF до сих пор в тухлых подгузниках ходят

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников презрительно высказался о руководстве Международной федерации хоккея (IIHF), которое приняло решение отстранить российские сборные от турниров под эгидой организации еще на один сезон.
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