Отставной офицер СБУ Стариков: ВС РФ достигли оперативного успеха в ДНР

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka» сообщил, что украинским военным необходимо учитывать оперативные успехи российских сил в районе Покровска (Красноармейск) на Донбассе.
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