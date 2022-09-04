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Парламентарий Константинов рассказал, откуда взялся крымский патриотизм

Парламентарий Константинов рассказал, откуда взялся крымский патриотизм

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов выступил с утверждением о том, что те процессы, которые наблюдаются в регионе, представляют собой результат долгой работы народа, отстаивающего свои права на идентичность и историю.

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