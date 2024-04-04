Врачи оценили состояние губернатора Чибиса после ранения

Жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса угрозы нет. Он в реанимации после операции, врачи оценивают его состояние как тяжелое, рассказал «Известиям» главный врач Апатитско-Кировской центральной горбольницы Юрий Ширяев.