Врачи оценили состояние губернатора Чибиса после ранения

Жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса угрозы нет. Он в реанимации после операции, врачи оценивают его состояние как тяжелое, рассказал «Известиям» главный врач Апатитско-Кировской центральной горбольницы Юрий Ширяев.
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