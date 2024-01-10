SHOT: у певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук

Певице Марине Хлебниковой понадобилась помощь врачей из-за прогрессирующего ревматоидного артрита.У эстрадной певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук из-за прогрессирующего ревматоидного артрита.
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