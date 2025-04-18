Оптимизированные AMD модели Stable Diffusion достигают прироста производительности до 3,3 раз на Ryzen и Radeon

Компания Stability AI, создавшая Stable Diffusion, выпустила оптимизированные под ONNX модели, которые работают в 3,3 раза быстрее на совместимом оборудовании AMD, включая некоторые графические процессоры Radeon и мобильные APU Ryzen AI.
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