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Настоящий гастрономический праздник устроят фермеры в ТРЦ "Родина"

Настоящий гастрономический праздник устроят фермеры в ТРЦ "Родина"

Вас ждут: жгучая, как южное солнце, аджика! Пряные специи и ароматный чай! Огромный выбор мясных деликатесов высшего сорта! Сыры Адыгеи и Кубани на натуральном козьем молоке! Десерты без сахара на натуральном соке, горный мёд! Только с 9 по 1 .

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