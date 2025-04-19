Смех сквозь слезы: В Европу — налегке, без имущества

Власти Молдовы, кажется, решили: зачем нам выход к морю, если есть выход в ЕС. Единственный выход Молдовы в большой мир, порт Джурджулешты, собираются отдать под крыло соседнего государства, чья внешняя политика напоминает прогноз погоды — меняется ежедневно.
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