Смех сквозь слезы: В Европу — налегке, без имущества

Власти Молдовы, кажется, решили: зачем нам выход к морю, если есть выход в ЕС. Единственный выход Молдовы в большой мир, порт Джурджулешты, собираются отдать под крыло соседнего государства, чья внешняя политика напоминает прогноз погоды — меняется ежедневно.