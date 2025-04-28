NDTV: в Японии туристка пожаловалась на мужчину, спрятавшегося под ее кроватью

Туристка в Японии рассказала, что нашла под своей кроватью в отеле незнакомого мужчину, пишет NDTV. Как рассказала путешественница из Таиланда Наталиси Таксиси, она обнаружила неизвестного мужчину, прятавшегося под ее кроватью в ее гостиничном номере.