NDTV: в Японии туристка пожаловалась на мужчину, спрятавшегося под ее кроватью

Туристка в Японии рассказала, что нашла под своей кроватью в отеле незнакомого мужчину, пишет NDTV. Как рассказала путешественница из Таиланда Наталиси Таксиси, она обнаружила неизвестного мужчину, прятавшегося под ее кроватью в ее гостиничном номере.
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