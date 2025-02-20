Лекарства подорожали – Росстат указал на рост цен на корвалол, левомеколь и анальгин Евгения КомароваВ России, хоть и немного, но выросли цены на корвалол, анальгин и левомеколь – отчет Росстата фиксирует подорожание в период 11-17 февраля.