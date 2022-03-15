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Депутат Туров прокомментировал заявление Псаки об экономике России

Депутат Туров прокомментировал заявление Псаки об экономике России

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США совместно с союзниками «сокрушили» экономику России.

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