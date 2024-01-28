Боец Емельяненко назвал себя истинным христианином

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в беседе с президентом Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым заявил, что намерен помочь восстановить храм Иоанна Предтечи.
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