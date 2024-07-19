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Застрявшие в Красноярске пассажиры рейса Дели – Сан-Франциско отправились в пункт назначения

Застрявшие в Красноярске пассажиры рейса Дели – Сан-Франциско отправились в пункт назначения

Резервный борт авиакомпании Air India, самолет которой в четверг, 18 июля, совершил незапланированную экстренную посадку в Красноярске, забрал пассажиров этого рейса и вылетел в пункт назначения Сан-Франциско, сообщили в аэропорту.

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