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Ультиматум Трампа странам НАТО из-за расходов на оборону оценили

Ультиматум Трампа странам НАТО из-за расходов на оборону оценили

Европейцы поняли, что при Дональде Трампе США не будут играть в НАТО главную роль в военной безопасности, однако и серьезных разговоров о выходе Америки из альянса пока не идет, рассказал политолог Николай Топорнин.

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