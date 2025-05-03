Ультиматум Трампа странам НАТО из-за расходов на оборону оценили

Европейцы поняли, что при Дональде Трампе США не будут играть в НАТО главную роль в военной безопасности, однако и серьезных разговоров о выходе Америки из альянса пока не идет, рассказал политолог Николай Топорнин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии