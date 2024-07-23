Борьба за рынок: китайский автопром активно наращивает присутствие в России

Китай нарастил объем поставок легковых автомобилей в Россию в первом полугодии 2024 года на 35,4%, в денежном эквиваленте этот показатель достиг 6,2 млрд долларов (544,4 млрд рублей по актуальному курсу).
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