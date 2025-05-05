Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» выйдет в прокат 5 мая

Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» выйдет в России онлайн уже 5 мая. В отличие от первого сезона, состоящего из шести серий, во втором авторы создали более детальное и содержательное повествование, а хронометраж вырос до восьми эпизодов.
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