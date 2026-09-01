Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович может перейти в «Аль-Садд». «Катарцы активно ищут центрального защитника после срыва Алессио Романьоли [«Лацио» в последний момент заблокировал сделку] и Найефа Агераа [на медосмотре марокканец передумал покидать «Марсель» ради Катара].
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым