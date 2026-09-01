Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович может перейти в «Аль-Садд». «Катарцы активно ищут центрального защитника после срыва Алессио Романьоли [«Лацио» в последний момент заблокировал сделку] и Найефа Агераа [на медосмотре марокканец передумал покидать «Марсель» ради Катара].