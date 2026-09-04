Фәрит Габделганиев Биектау районы эшкуарлары белән очрашты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнехановның күрсәтмәсе белән үткәрелә торган бизнеска административ йөкләнешне киметү һәм эшкуарлык эшчәнлеге өчен уңайлы шартлар тудыру буенча системалы эш кысаларында, ТР Президенты каршындагы эшкуарларның хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев бүген Биектау муниципаль районында булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым