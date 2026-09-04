НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фәрит Габделганиев Биектау районы эшкуарлары белән очрашты

Фәрит Габделганиев Биектау районы эшкуарлары белән очрашты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнехановның күрсәтмәсе белән үткәрелә торган бизнеска административ йөкләнешне киметү һәм эшкуарлык эшчәнлеге өчен уңайлы шартлар тудыру буенча системалы эш кысаларында, ТР Президенты каршындагы эшкуарларның хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев бүген Биектау муниципаль районында булды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым